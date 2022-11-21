СОЧИ, 21 ноя — ПРАЙМ. Партнерство Турции и России в атомной энергетике развивается прекрасно, заявил заместитель министра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар. В Минэнерго Турции рассказали о строительстве АЭС "Аккую"

"У нас отличное сотрудничество с "Росатомом", и мы находимся сейчас на том этапе, что мы очень хорошо с (главой "Росатома") господином Лихачевым коммуницируем. Он часто приезжает на нашу площадку, и буквально два дня назад мы с ним разговаривали, он видел своими собственными глазами, что у нас был прекрасный прогресс в отношениях", — сказал Байрактар на пленарном заседании форума "Атомэкспо-2022" в Сочи.

Сейчас с участием России сооружается АЭС "Аккую". Это первая атомная электростанция в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков, которые оснастят передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200, станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.

Кроме того, это первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй — владей — эксплуатируй". Его стоимость — порядка 20 миллиардов долларов. "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.

Строительство первого энергоблока АЭС "Аккую" началось в апреле 2018 года, второго — в апреле 2020 года, третьего — в марте 2021-го, четвертого — в июле нынешнего года.

Ранее сообщалось, что Москва и Анкара обсуждают возможность совместного строительства второй в Турции АЭС "Синоп".