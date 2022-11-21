МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который переносит на 2025 год начало перехода к рыночному ценообразованию на электроэнергию на территориях Северного Кавказа, Бурятии, Тывы и Карелии. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин установил особенности налогообложения в новых субъектах

В России в ценовых зонах (это европейская часть, Урал и Сибирь) действует оптовый рынок электроэнергии и мощности. На нем в ходе торгов определяются цены для всех потребителей, кроме населения. И есть так называемые неценовые зоны (Дальний Восток, Коми, Архангельская и Калининградская области), где в силу географических особенностей, а иногда еще и неразвитости электросетей, рынок не работает, поэтому вместо рыночных цен действуют тарифы.

Помимо них, по решению правительства в девяти регионах (Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия — Алания, Чечня, Бурятия, Тыва и Карелия), где рынок работает, для всех потребителей также устанавливаются тарифы, которые ниже рыночных цен.

Закон уточняет сроки снижения доли покупки электроэнергии (мощности) по регулируемым ценам, а также ее размеры в этих девяти регионах. Это связано с тем, что эти регионы "не оказались готовы к тем срокам либерализации цен на электроэнергию", которые установлены сейчас, поясняла зампред думского комитета по энергетике Наталья Назарова. Путин увеличил налоговую нагрузку на нефтегазовую отрасль

По действовавшим ранее нормам, до 1 января 2023 года эта доля должна была составлять 100%, а в первой половине 2023 года снизиться до 90% и в дальнейшем уменьшаться каждые полгода на 10 процентных пунктов вплоть до 10% в первом полугодии 2027 года.

Новый закон сохраняет для девяти регионов долю в 100% до 1 января 2025 года и предусматривает ее снижение на 2025 год до 90%, на 2026 год — до 75%, на 2027 год — до 60%, на 2028 год — до 45%, на 2029 год — до 30%, на 2030 год — до 15%. В связи с этим на три с половиной года (до 1 января 2031 года) продлеваются сроки заключения и действия договоров на поставку электроэнергии в этих объемах соответствующим потребителям.