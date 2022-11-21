БАКУ, 21 ноя — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и его итальянский коллега Антонио Таяни в ходе телефонного разговора обсудили вопросы сотрудничества стран в сфере энергетики, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства. "Газпром" начал поставки газа в Азербайджан по договору с SOCAR 15 ноября

"Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и вице-премьером, министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни. В ходе беседы стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере энергетики. Было выражено удовлетворение уровнем сотрудничества между двумя странами в сфере энергетики", — говорится в сообщении.

Кроме того, было отмечено, что очередное заседание азербайджано-итальянской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству пройдет в Баку.