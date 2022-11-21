Азербайджан и Италия обсудили вопросы сотрудничества в сфере энергетики
МИД: Азербайджан и Италия обсудили вопросы сотрудничества в сфере энергетики
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БАКУ, 21 ноя — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и его итальянский коллега Антонио Таяни в ходе телефонного разговора обсудили вопросы сотрудничества стран в сфере энергетики, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.
"Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и вице-премьером, министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни. В ходе беседы стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере энергетики. Было выражено удовлетворение уровнем сотрудничества между двумя странами в сфере энергетики", — говорится в сообщении.
Кроме того, было отмечено, что очередное заседание азербайджано-итальянской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству пройдет в Баку.
https://1prime.ru/energy/20221121/838894541.html
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