БУДАПЕШТ, 21 ноя — ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам переговоров с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым заявил, что строительство АЭС "Пакш" продвигается хорошо, продолжается процесс подачи заявок на лицензии, необходимые для строительства новых блоков. В Венгрии рассказали о препятствиях для строительства АЭС "Пакш-2"

"Мы с главой "Росатома" (Алексеем Лихачевым) пользуемся каждой возможностью провести переговоры, потому что это очень сложный процесс, постоянно надо быть на связи. Сегодня мы обсуждали, как продвигаются инвестиции. Пришла очередь для связанного с генеральной лицензией на строительство предварительного протокола безопасности. Его предприятие "Пакш-2" подало в национальное управление по атомной энергетике. Через четыре месяца будем ждать это разрешение. Строительство пятого блока пока продвигается хорошо, вынуто уже пять метров грунта, следующий шаг — подача заявки на разрешение полной выемки грунта", — сказал Сийярто. Трансляция выступления велась в его аккаунте в соцсетях.

Он также отметил, что в России продолжается строительство корпусов реакторов для новых блоков АЭС "Пакш".

"Так что пока инвестиции продвигаются хорошо, но постоянно надо вести переговоры, потому что для строительства атомной электростанции необходимо подать несколько тысяч заявок на разрешения и несколько тысяч раз необходимо подтвердить, что в ходе строительства АЭС все соответствует самым строгим европейским требованиям безопасности", — добавил Сийярто.

В конце августа венгерское управление по атомной энергии выдало генеральную лицензию на строительство пятого и шестого блоков АЭС "Пакш", реакторного здания пятого энергоблока и шесть разрешений на строительство "ядерного острова". В правительстве Венгрии также выразили намерение продлить срок эксплуатации действующих энергоблоков АЭС "Пакш".

Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти — от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика — способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.

В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро.