Москва и Минск подписали соглашение о возврате отработавшего топлива АЭС
Москва и Минск подписали соглашение о сотрудничестве по возврату отработавшего топлива АЭС
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СОЧИ, 21 ноя — ПРАЙМ. Россия и Белоруссия на форуме "Атомэкспо-2022" в Сочи подписали межправсоглашение о сотрудничестве в сфере обращения с отработавшим ядерным топливом и порядке его возврата в РФ на переработку, передает корреспондент РИА Новости.
Подписи под документом поставили генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.
Документом устанавливается механизм ввоза облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов в Россию для временного хранения с последующей переработкой и выделением ценных материалов, в том числе для атомной энергетики, а также возврата в Белоруссию радиоактивных отходов.
Практика возврата в Россию отработавшего (облученного) ядерного топлива существует для всех стран, где эксплуатируются реакторы АЭС, построенные по российским проектам.
Первый энергоблок Белорусской АЭС, построенный с участием России, уже эксплуатируется, готовится к пуску второй энергоблок.
https://1prime.ru/energy/20221121/838895893.html
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