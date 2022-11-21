СОЧИ, 21 ноя — ПРАЙМ. Россия и Белоруссия на форуме "Атомэкспо-2022" в Сочи подписали межправсоглашение о сотрудничестве в сфере обращения с отработавшим ядерным топливом и порядке его возврата в РФ на переработку, передает корреспондент РИА Новости. Россия и Белоруссия готовятся подписать правила общего рынка электроэнергии

Подписи под документом поставили генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.

Документом устанавливается механизм ввоза облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов в Россию для временного хранения с последующей переработкой и выделением ценных материалов, в том числе для атомной энергетики, а также возврата в Белоруссию радиоактивных отходов.

Практика возврата в Россию отработавшего (облученного) ядерного топлива существует для всех стран, где эксплуатируются реакторы АЭС, построенные по российским проектам.

Первый энергоблок Белорусской АЭС, построенный с участием России, уже эксплуатируется, готовится к пуску второй энергоблок.