ПАРИЖ, 21 ноя — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал в ближайшее время помочь Молдавии с поставками электроэнергии и оказать ей финансовую поддержку из-за последствий украинского конфликта. Макрон пообещал помочь Украине подготовиться к зиме

В понедельник в Париже проходит третье заседание европейской "Платформы поддержки Молдавии" — инициативы, исходящей от Франции, Германии и Румынии. В ходе форума стороны будут обсуждать согласование нового пакета финансовой помощи для Молдавии.

"Молдавия столкнулась с прямыми последствиями войны на Украине… Наш моральный долг — помочь Молдавии в их преодолении", — сказал Макрон, выступая на конференции в поддержку Молдавии.

По его словам, на Молдавии сказалось "давление со стороны России на поставки электроэнергии".

"Газ и электричество сегодня являются важнейшими аспектами. Помимо принятых на сегодняшней конференции обязательств, мы должны в следующие недели и месяцы быть очень бдительными, чтобы помочь Молдавии с поставками энергии и адаптировать нашу финансовую поддержку стране к энергетическим реалиям Молдавии, которые будут меняться", — отметил французский лидер.

Президент Молдавии Майя Санду в понедельник заявила, что страна столкнулась с острым энергетическим кризисом, поэтому без помощи властей граждане не смогут оплачивать коммунальные счета.

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС, продающая энергию по цене в 62,5 доллара за МВтч. Кабмин Молдавии ввел режим жесткой экономии в связи с энергокризисом, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии.

Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". В ноябре Молдавия получит 51% от необходимого стране объема газа.