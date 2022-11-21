МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Украина будет жить в условиях регулярных отключений электроэнергии по меньшей мере до конца марта, сообщил генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко. Зеленский раскрыл, где на Украине самая сложная ситуация с электричеством

"Скорее всего, жить в режиме отключений украинцам придется как минимум до конца марта. Базовый сценарий таков: если новых атак на энергосеть не будет, то в нынешних условиях генерации электроэнергии дефицит мощности может быть равномерно распределен по всей стране. Это означает, что отключения будут везде, но менее длительными", — написал Коваленко на своей странице в Facebook (запрещена как экстремистская).

Он также призвал граждан запастись теплой одеждой и продумать варианты, которые помогут пережить долгое отключение энергоснабжения. "Лучше сейчас это сделать, чем потом жаловаться и обвинять кого-то", — добавил он.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.