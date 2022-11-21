БРЮССЕЛЬ, 21 ноя — ПРАЙМ. Потребление газа в секторе электроэнергетики Евросоюза может сократиться в следующем году, считают в международной консультационной фирме Oxford Economics. Страны Евросоюза продолжили отбирать газ из ПХГ

"Улучшение фундаментальных показателей и меньшее количество перебоев в работе должны снизить валовое использование газа сектором электроэнергетики ЕС на 200 ТВтч — на 5% от общего потребления газа, в следующем году, что повысит энергетическую безопасность блока", — говорится в релизе компании.

При этом в Oxford Economics ждут незначительного роста спроса на электроэнергию, поскольку расширение электрификации компенсирует падение спроса из-за рецессии в экономике и высоких цен.

"Доля газа росла в течение 2010-х годов, поскольку он рассматривался как переходное топливо на пути (к климатически нейтральной экономике ЕС) Теперь мы ожидаем, что его доля достигнет пика в 20% в выработке электроэнергии в 2022 году, а затем снизится вместе с углем, поскольку ядерная энергия и возобновляемые источники энергии компенсируют это", — говорится в релизе.

Но, несмотря на это снижение, уголь и газ будут определяющими факторами в цене на оптовых рынках. Поэтому оптовые цены на электроэнергию останутся в Евросоюзе в следующем году повышенными, прогнозируют в Oxford Economics.