МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Строительство новой энергетической инфраструктуры не поможет странам Евросоюза справиться с энергокризисом, заявил "Известиям" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Юрий Юшков. Катар и Sinopec подписали контракт на поставку СПГ

Он подчеркнул, что Евросоюз пытается развивать инфраструктуру СПГ, чтобы преодолеть энергетический кризис, но в действительности речь идет о кризисе дефицита — газа в мире в принципе мало, и дополнительных объемов ни у кого нет.

"В ближайшие годы проблема дефицита ресурсов не решится. Новые СПГ-проекты, то есть заводы по сжижению топлива, будут введены в эксплуатацию только в 2026-2030 годах, и только тогда появятся дополнительные объемы", — спрогнозировал Юшков.