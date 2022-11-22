МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Shell заявила в понедельник, что проведет повторную оценку планов по инвестированию до 25 млрд фунтов в Великобритании в течение следующего десятилетия после решения правительства увеличить налог на сверхприбыль нефтегазовых компаний. Армянские власти поддержат выход Shell на рынок страны

"Нам придется оценивать каждый проект в отдельности, — отметил председатель Shell в Великобритании Дэвид Банч на ежегодной конференции Конфедерации британской промышленности в Бирмингеме. — Когда вы платите больше налогов, у вас меньше располагаемого дохода, меньше возможностей для инвестиций".

Министр финансов Великобритании Джереми Хант на прошлой неделе объявил о планах увеличить налог на добычу полезных ископаемых в Северном море с 25% до 35% в условиях резкого роста цен на энергоносители, чтобы помочь устранить серьезный дефицит в государственном финансировании.

Налог на сверхприбыль нефтегазовых компаний (EPL) доведет общую налоговую нагрузку на сектор до 75%, что является одним из самых высоких показателей в мире. Тем не менее он позволяет вычесть из налога большую часть инвестиций в новые нефтегазовые проекты. Чистая прибыль Shell за девять месяцев подскочила в 3,7 раза

В своем заявлении в понедельник компания Shell отметила, что EPL должен быть разработан таким образом, чтобы стимулировать решение проблемы нехватки нефти и газа, а также долгосрочные инвестиции в возобновляемые источники энергии.

Чтобы достичь этой цели, EPL должен включать "ценовую поддержку" на случай резкого падения цен на нефть и газ, а также должен быть расширен, чтобы включить инвестиции в ветрогенерацию, водород и технологию улавливания диоксида углерода, заявили в Shell.

Ранее в этом году Shell сообщила, что планирует инвестировать от 20 до 25 млрд британских фунтов в течение следующих 10 лет в энергетическую инфраструктуру Великобритании, включая нефть и газ, морские ветропарки, сеть зарядных станций электромобилей и водород.