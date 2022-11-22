МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Объем добычи жидких углеводородов в Норвегии в октябре, по предварительным данным, увеличился по сравнению с окончательными данными за сентябрь на 115 тысяч баррелей в день, или на 6,3%, составив 1,95 миллиона баррелей в сутки, говорится в докладе Норвежского нефтяного директората (Norwegian Petroleum Directorate, NPD). Норвегия стала главным поставщиком газа в Евросоюз

Согласно итоговым данным за сентябрь, объем добычи жидких углеводородов в стране в среднем составлял 1,835 миллиона баррелей в день.

NPD при этом отмечает, что показатель октября оказался на 8,9% меньше прогноза организации.

В том числе объем добычи нефти в октябре составил 1,745 миллиона баррелей в день, что на 7,3% ниже прогноза NPD и на 6,4% больше уровня сентября. Кроме того, объем добычи широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) составил в сентябре 187 тысяч баррелей в сутки, а конденсата — 19 тысяч.

Также, согласно приведенным в сообщении данным, объем добытого в Норвегии газа составил 316,1 миллиона кубометров в сутки, что на 10,3% ниже прогноза NPD, но на 4,2% больше по отношению к сентябрю.

Норвегия входит в топ-7 крупнейших в мире экспортеров нефти.