МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Британское социальное предприятие Greenwich Leisure, управляющее 258 тренажерными залами и бассейнами под брендом Better, решило сократить часы работы бассейнов, поскольку расходы на отопление за три года выросли в три раза, сообщает газета Times. СМИ: Сунак назвал главную угрозу для экономической безопасности Британии

Отмечается, что в сентябре в целях экономии предприятию пришлось понизить температуру отопления бассейнов на один градус. Однако накануне стало известно, что Greenwich Leisure также намерено сократить часы работы бассейнов в ранние утренние часы или в поздние вечерние часы, чтобы пережить эту зиму, пишет Times.

"Наши расходы на энергию выросли более чем в три раза с 2019 года… Нам необходимо принять срочные меры, чтобы уменьшить финансовое давление, с которым мы сталкиваемся, и гарантировать сохранение мест отдыха… (для наших клиентов) в ближайшие месяцы", — приводит издание слова исполнительного директора предприятия Марка Сеснана.

По его словам, как отмечает газета, расходы на отопление бассейнов выросли со 100 тысяч фунтов в 2019 году до 300 тысяч фунтов в текущем году.

После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.

Ранее Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до 3% с 2,25%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023-й и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам октября достигла 11,1%.