СОЧИ, 22 ноя — ПРАЙМ. Новые контракты по плавучим атомным энергоблокам, которые "Росатом" может заключить со своими заказчиками, скомпенсируют потери российской атомной отрасли от одностороннего прекращения Финляндией проекта по строительству АЭС "Ханхикиви-1", сообщил генеральный директор машиностроительного дивизиона "Росатома" Андрей Никипелов. "Росатом" думает создать мини-АЭС на колесах

"Планируются новые контракты на "плавучку" (плавучие АЭС – ред.). И мы перекроем все (потери от прекращения проекта "Ханхикиви-1") с лихвой", — сказал Никипелов журналистам во вторник на полях международного форума "Атомэкспо-2022" в Сочи.

"Росатом" рассматривает плавучие АЭС в качестве важного экспортного продукта.

Проектная компания Fennovoima, 34% в которой принадлежали "Росатому", в начале мая нынешнего года сообщила, что расторгла контракт с российской атомной госкорпорацией на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии. Проект "Ханхикиви-1" предусматривал сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 Мвт. Fennovoima выступала заказчиком, владельцем и оператором будущей АЭС. Генеральным поставщиком АЭС "Ханхикиви-1" являлась компания RAOS Project (входит в "Росатом"). RAOS Project сообщала, что считает расторжение контракта необоснованным.

В июне гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что отказ правительства Финляндии от проекта АЭС "Ханхикиви-1" с Россией юридически "абсолютно уязвим", у госкорпорации есть большие шансы вернуть потраченные деньги в судебном порядке. Бизнес-издание Kauppalehti позднее сообщало со ссылкой на финансовую отчетность Fennovoima, что компании грозит иск "Росатома" за неуплаченный аванс на 800 миллионов евро.