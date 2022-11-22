СОЧИ, 22 ноя — ПРАЙМ. Ключевое оборудование пилотного коммерческого атомного "энергоблока будущего" с реактором на быстрых нейтронах БН-1200М, который намечено построить в России, планируется начать изготавливать ближе ко второй половине 2020-х годов, сообщил журналистам генеральный директор машиностроительного дивизиона госкорпорации "Росатом" холдинга "Атомэнергомаш" Андрей Никипелов. "Росатом" предложил создать план выпуска продукции для ядерной медицины

"Технический проект (энергоблока БН-1200М) закончен в 2021 году", — сказал Никипелов журналистам на полях международного форума "Атомэкспо-2022" в Сочи.

К настоящему времени выполнены необходимые исследования, доказывающие конкурентоспособность энергоблоков БН-1200М по сравнению с традиционными энергетическими реакторами ВВЭР на тепловых нейтронах, отметил он. "Все расчеты, связанные с экономикой, состоялись. Дальше вопрос в обосновании безопасности — это НИОКРы на 2023-2024 годы. Далее останутся уже опытно-конструкторские работы, когда конструкцию (реакторной установки) надо будет подтвердить опытными образцами элементов", — добавил Никипелов.

До 2025-2026 годов эти работы планируется выполнить, после чего в соответствии с "дорожной картой" проекта начнется производство так называемого оборудования длительного цикла изготовления, отметил Никипелов. К такому оборудованию относится прежде всего оборудование реакторного и турбинного отделений будущего энергоблока.

"Росатом" осваивает технологии, необходимые для перехода к конкурентоспособной двухкомпонентной энергетической системе на основе замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ). Речь о том, чтобы "сопрячь" эксплуатацию традиционных энергетических реакторов ВВЭР на тепловых нейтронах с реакторами на быстрых нейтронах.

Благодаря ЗЯТЦ расширится воспроизводство ядерного "горючего" и существенно увеличится топливная база атомной энергетики, исключающая необходимость добычи природного урана в больших объемах. Также появится возможность сокращать количество и биологическую опасность радиоактивных отходов, остающихся после переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) — самые опасные радионуклиды (так называемые минорные актиниды) планируется "выжигать" в реакторах на быстрых нейтронах. Так можно будет, как образно говорят атомщики, "вынуть две ключевые занозы" нынешней атомной энергетики, связанные с ограниченностью запасов природного урана и отложенной проблемой ОЯТ.

В настоящее время базовые технологии ЗЯТЦ в России отрабатываются при эксплуатации энергетического комплекса Белоярской АЭС (энергоблоки №№3 и 4 с "быстрыми" реакторами БН-600 и БН-800) в сочетании с существующими и создаваемыми производствами по изготовлению ядерного топлива, переработке отработавшего ядерного топлива и по обращению с ОЯТ и радиоактивными отходами.

Дальнейшим развитием технологии "быстрых" натриевых реакторов стала разработка в рамках отраслевого проекта "Прорыв" головного коммерческого энергоблока большой мощности в 1200 МВт. Строительство нового энергоблока Белоярской АЭС с реактором БН-1200М предусмотрено генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики в РФ до 2035 года.