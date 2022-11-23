"Ак Барс": военные корабли и гражданские суда начнут переход на СПГ и водород через 5-10 лет
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Боевые корабли и гражданские суда начнут переходить на более экологичные виды топлива типа сжиженный природный газ (СПГ) и водород через 5-10 лет, сообщил РИА Новости генеральный директор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов.
"Мы должны работать на опережение, сегодня актуальными являются такие темы, как электродвижение, переход на сжиженный газ, водород. Каждый вид топлива подходит к определенному этапу развития. Мы сейчас осваиваем сжиженный газ, выходим на электродвижение, с интересом смотрим на водород, эта тема для нас тоже перспективная. Думаю, что на СПГ мы начнем переходить лет через пять-десять, на водород – через десять-пятнадцать", — сказал Мистахов.
Он подчеркнул, что вопросы экологии для России и для всей планеты сейчас становятся "все более актуальными, первоочередными".
"Мы не должны быть прожигателями жизни, мы должны оставить следующему поколению новые технологии", — сказал Мистахов.
Он подчеркнул, что СПГ и водород, "конечно, придут не сразу".
"Но у нас есть уникальная ситуация: сегодня наш гражданский флот практические весь постройки 60-80-х годов прошлого века. Он не соответствует требованиям экологии и безопасности. И сейчас нужно обновлять флот с упором на новые проекты эксплуатации с новой энергетикой – СПГ, электродвижение, водород", — сказал гендиректор "Ак Барса".
https://1prime.ru/energy/20221123/838915736.html