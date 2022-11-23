МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Боевые корабли и гражданские суда начнут переходить на более экологичные виды топлива типа сжиженный природный газ (СПГ) и водород через 5-10 лет, сообщил РИА Новости генеральный директор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов. "Газпром" предупредил о дестабилизации мирового рынка СПГ

"Мы должны работать на опережение, сегодня актуальными являются такие темы, как электродвижение, переход на сжиженный газ, водород. Каждый вид топлива подходит к определенному этапу развития. Мы сейчас осваиваем сжиженный газ, выходим на электродвижение, с интересом смотрим на водород, эта тема для нас тоже перспективная. Думаю, что на СПГ мы начнем переходить лет через пять-десять, на водород – через десять-пятнадцать", — сказал Мистахов.

Он подчеркнул, что вопросы экологии для России и для всей планеты сейчас становятся "все более актуальными, первоочередными".

"Мы не должны быть прожигателями жизни, мы должны оставить следующему поколению новые технологии", — сказал Мистахов.

Он подчеркнул, что СПГ и водород, "конечно, придут не сразу".

"Но у нас есть уникальная ситуация: сегодня наш гражданский флот практические весь постройки 60-80-х годов прошлого века. Он не соответствует требованиям экологии и безопасности. И сейчас нужно обновлять флот с упором на новые проекты эксплуатации с новой энергетикой – СПГ, электродвижение, водород", — сказал гендиректор "Ак Барса".