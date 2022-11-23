МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Мьянма и российская госкорпорация "Росатом" предварительно договорились о развитии не только атомной, но и ветро- и гидроэнергетики, заявил РИА Новости посол Мьянмы в РФ Лвин У. Россия и Мьянма подписали меморандум о сотрудничестве по проекту АЭС

"Правительство Мьянмы выразило интерес к строительству АЭС, а также реализации проектов в гидроэнергетике и ветряной энергетике. Наша делегация предложила развивать такие проекты, "Росатом" дал свое предварительное согласие. Представители компании посетят Мьянму, после чего мы подпишем соглашение в этой сфере", — сказал посол на полях форума "Атомэскпо" в Сочи, отвечая на вопрос об итогах встречи министра электрификации Хан Тауна и главы "Росатома" Алексея Лихачева.

"Росатом" имеет практический опыт работы в области ветровой и гидроэнергетики, который госкорпорация предлагает зарубежным заказчикам.