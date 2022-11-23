Мьянма и "Росатом" будут вместе развивать атомную, ветро- и гидроэнергетику
Посол Лвин У: Мьянма и "Росатом" договорились о развитии атомной, ветро- и гидроэнергетики
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Мьянма и российская госкорпорация "Росатом" предварительно договорились о развитии не только атомной, но и ветро- и гидроэнергетики, заявил РИА Новости посол Мьянмы в РФ Лвин У.
"Правительство Мьянмы выразило интерес к строительству АЭС, а также реализации проектов в гидроэнергетике и ветряной энергетике. Наша делегация предложила развивать такие проекты, "Росатом" дал свое предварительное согласие. Представители компании посетят Мьянму, после чего мы подпишем соглашение в этой сфере", — сказал посол на полях форума "Атомэскпо" в Сочи, отвечая на вопрос об итогах встречи министра электрификации Хан Тауна и главы "Росатома" Алексея Лихачева.
"Росатом" имеет практический опыт работы в области ветровой и гидроэнергетики, который госкорпорация предлагает зарубежным заказчикам.
https://1prime.ru/energy/20221123/838917556.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.