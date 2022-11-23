МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Инвестиции в электроэнергетику Красноярского края в 2023-2027 годах составят более 28 миллиардов рублей, сообщил на Сибирском энергетическом форуме в Красноярске глава министерства промышленности, энергетики и ЖКХ региона Александр Ананьев. Wildberries инвестирует в строительство складского комплекса

Спикеры федеральных ведомств, представителей энергокомпаний, профильных ведомств сибирских регионов в рамках форума обсудили будущее ТЭК и программы развития.

"Плановый объем инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, которые осуществляют в Красноярском крае, в 2022 году составил 13,36 миллиарда рублей, а на период до 2027 года объем уже утвержденных инвестиционных программ субъектов электроэнергетики региона… составляет более 28 миллиардов рублей", — сказал Ананьев.

Он уточнил, что в соответствии с планом в крае реализуется программа по обеспечению энергоснабжения Восточного полигона железных дорог, построен участок ВЛ 220 кВ протяженностью 450 километров Минусинск-Камала, идет строительство и реконструкция тяговых подстанций.

По словам Ананьева, инвестиции в систему теплоснабжения Красноярска и Канска составят около 45-50 миллиардов рублей. Он также сообщил, что масштабная инвестиционная программа реализуется АО "НТЭК" в Норильской изолированной энергосистеме.