МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. "Росатом" внедрит дополнительное образование для подготовки специалистов в сферах малой атомной и водородной энергетики в Сахалинском госуниверситете, информирует правительство региона. "Росатом" намерен начать делать оборудование "энергоблока будущего"

По информации пресс-службы, Техническая академия "Росатома" намерена внедрить программу дополнительного образования для развития кадрового потенциала отечественной и зарубежной атомной отрасли в трех ведущих вузах России. Соглашения о сотрудничестве подписаны на международном форуме "Атомэкспо-2022" с Сахалинским госуниверситетом, МГУ им. М. В. Ломоносова и Морским государственным университетом им. адмирала Г. И. Невельского во Владивостоке.

"Во взаимодействии с СахГУ академия планирует обучать российских и зарубежных специалистов в области строительства в сейсмоопасных зонах и защиты инфраструктурных объектов, строящихся на побережье, а также в сфере водородной энергетики", – говорится в сообщении.

Уточняется, что подготовка специалистов в головном вузе Сахалина будет вестись для малой атомной энергетики, сферы обращения с радиоактивными отходами и отработанным ядерным топливом, а также водородной энергетики и других направлений бизнеса "Росатома".