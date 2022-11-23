МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Некоторым жителям Киева в случает ухудшения ситуации с электричеством в зимний сезон придется эвакуироваться, рассказал немецкой газете Bild мэр украинской столицы Виталий Кличко. В Польше возмутились "плевком Украины в лицо"

Он подчеркнул, что в городе каждые несколько часов отключают электричество из-за возможности перегрузки систем.

Кличко добавил, что киевские власти выражают надежду на избежание ухудшения ситуации, однако должны приготовиться к любому развитию событий.

Если весь город останется без электроэнергии и опустится температура, отметил мэр, часть Киева придется эвакуировать.

"Но мы не хотим, чтобы до этого дошло", — цитирует Bild Кличко.

Вооруженные силы России 10 октября начали наносить удары по украинской инфраструктуре, в частности, по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Как сообщал Владимир Зеленский, на 1 ноября в стране повреждено около 40 процентов энергетической инфраструктуры, что стало причиной массовых отключений электроэнергии.