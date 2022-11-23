МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Ряд украинских городов и подконтрольное Киеву Запорожье частично обесточены, сообщает агентство УНИАН. Кличко не исключил эвакуацию жителей Киева из-за проблем с электричеством

Ранее по всей Украине объявили воздушную тревогу.

"Хмельницкий, Харьков, Киев, Львов, Николаев, Запорожье — частично без света", — сказано в публикации украинского издания в мессенджере Telegram.

По информации агентства, частично без электроснабжения также остался город Луцк Волынской области.

Вооруженные силы России 10 октября начали наносить удары по украинской инфраструктуре, в частности, по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Как сообщал Владимир Зеленский, на 1 ноября в стране повреждено около 40 процентов энергетической инфраструктуры, что стало причиной массовых отключений электроэнергии.