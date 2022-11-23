БЕРЛИН, 23 ноя — ПРАЙМ. Министерство финансов Германии по рекомендации ЕС намерено облагать сверхприбыли нефтегазовых предприятий налогом в размере 33%, сообщает издание Welt, в чьем распоряжении оказался документ ведомства. В Нидерландах оценили, на сколько вырастет счет за газ в стране к 2024 году

"Все компании, работающие в нефтяном, газовом, угольном и нефтеперерабатывающем секторах, должны платить дополнительный налог на прибыль с 2022 и 2023 годов, которая более чем на 20% превышает среднюю прибыль, полученную в Германии в период с 2018 по 2021 год. Ставка налога должна составлять 33%", — пишет издание, изучив документ минфина по изменениям налогового законодательства.

С помощью этих средств, которые по оценке ведомства составят двузначное число в миллиардах евро, министерство надеется покрыть расходы на пакет помощи по снижению цен на электроэнергию. В своих планах ведомство опирается на рекомендации Европейского совета, сообщает Welt.

После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.