ЦЮРИХ, 23 ноя — ПРАЙМ. Власти Швейцарии представили план по экономии электроэнергии в зависимости от уровня угрозы ее дефицита, среди предложенных мер — ограничение температуры стирки в стиральной машине до 40 градусов Цельсия, а также снижение до 100 километров в час допустимой скорости на автострадах. В Нидерландах оценили, на сколько вырастет счет за газ в стране к 2024 году

План с мерами на случай острого дефицита электроэнергии был обнародован в среду министерством экономики. Как подчеркнул на пресс-конференции глава министерства Ги Пармелен, представленные меры будут обсуждаться с кантонами, бизнесом и другими заинтересованными сторонами до 12 декабря.

Согласно плану, на начальном этапе ограничений предполагается, что "стиральные машины в домохозяйствах могут работать при температуре воды не более 40 Цельсия". Кроме того, может быть запрещено освещение витрин магазинов с 23.00 до 05.00.

На втором этапе может быть полностью отключено отопление в клубах, на дискотеках или в помещениях, где проводятся танцевальные мероприятия. Третий этап ограничений предполагает сокращение часов работы магазинов, а также использование жителями Швейцарии электромобилей только по "строгой необходимости", например, для поездок на работу, к врачу или за покупками.

В дальнейшем при ухудшении ситуации в энергетической сфере власти могут запретить публичные кинопоказы, а также любительские и профессиональные спортивные мероприятия (в том числе киберспортивные), если для их проведения необходима электроэнергия.

Одновременно власти предложили сократить допустимую скорость на автострадах со 120 километров в час до 100. Как сообщается, эта мера также позволит экономить масло, которое можно использовать для аварийных электрогенераторов и двухтопливных установок.

В ходе пресс-конференции министр Пармелен подчеркнул, что в Швейцарии не планируется создавать "полицию", которая будет проводить проверки по соблюдению возможных ограничений. Чиновник заявил, что рассчитывает на сознательность жителей страны.