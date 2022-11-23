БУДАПЕШТ, 23 ноя — ПРАЙМ. Венгрия на заседании министров энергетики ЕС будет добиваться исключения из применения ограничений цены на газ и нефть, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. Украина возобновила прокачку нефти по "Дружбе"

"К сожалению, Брюссель снова представил новые предложения, несущие проблемы для энергетического рынка Европы, относительно частичного потолка цен на нефть и частичного ограничения цен на газ. Эти меры мы считаем опасными, они могут вызвать дальнейшие проблемы на энергорынке Европы. Мы, венгры, считаем эти предложения плохими идеями. Поскольку они опасны, мы завтра будем сражаться… чтобы Венгрия получила исключение из применения потолка цен как на газ, так и на нефть", — сказал Сийярто. Его выступление транслировалось в соцсетях.

Он напомнил, что Венгрия может покупать газ и нефть в больших количествах только в России и что ранее для Будапешта уже сделали исключение из ограничений поставок нефти по трубопроводам и договорились, что ограничение закупок газа не будет касаться долгосрочных контрактов, которые венгерская сторона заключила с "Газпромом".

"Как мы до этого сражались за венгерские национальные интересы, так будем и в последующие дни тоже. Аналогичным образом, что касается общего договора о закупке газа, хотим добиться того, чтобы это было добровольным, чтобы странам-членам не надо было обязательно принимать участие в общем договоре, потому что это было бы абсолютно неразумно", — заявил Сийярто, имея в виду предложение ЕК провести обязательные совместные закупки 13,5 миллиарда кубометров газа для наполнения хранилищ к зиме 2023-2024 годов.

Еврокомиссия на совете министров энергетики стран Евросоюза 24 ноября планирует обсудить свое предложение по введению в ЕС временного механизма ограничения скачков цен на газ по индексу TTF (крупнейший европейский хаб, расположен в Нидерландах). Механизм, по задумке ЕК, будет запускаться автоматически при одновременном соблюдении двух условий. Первое — цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за МВт.ч в течение двух недель. Этот лимит составляет около 2840 долларов за тысячу кубов газа при паритете евро и доллара, или примерно 2920 долларов по текущему курсу. Второе условие — это если спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет 58 евро и больше в течение 10 торговых дней.

Власти Венгрии неоднократно заявляли, что идея ввести лимит цен на газ абсурдна, потому что ведет к его удорожанию и дефициту на европейском рынке. По словам Сийярто, в Еврокомиссии признали, что эта мера не экономическая, а политическая.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, не раз заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам. Вице-премьер Александр Новак также указывал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости: Россия будет работать лишь с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.