СМИ: переговоры в ЕС по потолку цен на российскую нефть зашли в тупик
Bloomberg: переговоры в ЕС по установлению потолка цен на российскую нефть зашли в тупик
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Переговоры в Евросоюзе относительно установления потолка цен на российскую нефть зашли в тупик, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
"Переговоры между странами Европейского союза о том, где установить предлагаемый "Группой семи" предельный уровень цен на российскую нефть, зашли в тупик в среду вечером", — говорится в сообщении агентства.
Ранее агентство писало, что ЕС в координации с G7 обсуждает установление потолка цен на российскую нефть на уровне 65-70 долларов за баррель.
Отмечается, что переговоры будут продолжены в четверг, если соглашение относительно потолка цен на российскую нефть не будет достигнуто в среду.
https://1prime.ru/energy/20221123/838930916.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.