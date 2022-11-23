МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Переговоры в Евросоюзе относительно установления потолка цен на российскую нефть зашли в тупик, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источник. В Венгрии заявили, что будут добиваться исключения из ограничений цен

"Переговоры между странами Европейского союза о том, где установить предлагаемый "Группой семи" предельный уровень цен на российскую нефть, зашли в тупик в среду вечером", — говорится в сообщении агентства.

Ранее агентство писало, что ЕС в координации с G7 обсуждает установление потолка цен на российскую нефть на уровне 65-70 долларов за баррель.

Отмечается, что переговоры будут продолжены в четверг, если соглашение относительно потолка цен на российскую нефть не будет достигнуто в среду.