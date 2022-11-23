КИШИНЕВ, 23 ноя — ПРАЙМ. Подача электроэнергии в Молдавии восстановлена для всех жителей севера и 90% потребителей из центра и с юга страны, сообщил вице-премьер Андрей Спыну. СМИ: переговоры в ЕС по потолку цен на российскую нефть зашли в тупик

"На данный момент к электричеству подключены все потребители распределительной сети RED Nord (северные районы — ред.) и более 90% потребителей распределительной сети Premier Energy Distribution (центр и юг — ред.). В ближайшие несколько часов подключатся все потребители", — написал он в Telegram-канале, поблагодарив всех, кто принимал участие в восстановлении работы электросетей.

Ранее Спыну сообщил, что многие населенные пункты в Молдавии остались без электроэнергии и связал это с обстрелами украинских объектов инфраструктуры. На территории страны наблюдались проблемы с мобильной связью и интернетом. Восстановить подачу электроэнергии в большинстве населенных пунктах удалось лишь спустя три с половиной часа.

Похожая ситуация уже была в республике 15 ноября, тогда без электроэнергии осталось 70% территории из-за автоматического отключения линии поставки электроэнергии в страну на фоне обстрела украинской инфраструктуры.