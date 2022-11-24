МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Саудовская Аравия вложит более 769 миллиардов долларов (2,85 триллиона риалов) в проекты в сфере энергетики, сообщил в среду глава минэнерго Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд. Саудовская Аравия опровергла новости о предполагаемом росте добычи нефти

"Стоимость целевых проектов в энергетическом секторе королевства, которые планируется реализовать до 2030 года, составляет около 2,85 триллиона саудовских риалов, что потребует привлечения промышленных инвестиций на сумму 260 миллиардов риалов в течение следующих десяти лет для локализации 75% компонентов этих проектов", — заявил он во время церемонии открытия нового офиса нефтехимической компании SABIC. Его слова цитирует телеканал "Аш-Шарк".

Министр пояснил, что целевые проекты потребуют освоения около 100 квадратных километров промышленных земель в городах Джубайль, Янбу, Рас-эль-Хайр и Джизан, а также создания новых мощностей для экспорта нефти в Рас-эль-Хайре в соответствии с планом нарастить добычу нефти в стране до 13 миллионов баррелей в день.

Кроме того, саудовские власти, по его словам, планируют увеличить мощности для хранения нефтепродуктов в Джубайле, Янбу и Рас-эль-Хайре, расширить существующие порты в Джубайле и Янбу и создать новый порт для экспорта нефтепродуктов в Рас-эль-Хайре.