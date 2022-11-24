РОССИЯ, 24 ноя — ПРАЙМ. Представитель "Росэнергоатома" Дмитрий Шевченко положительно оценил ход восстановительных работ после обстрела Запорожской АЭС. "Росатом" и МАГАТЭ обсудили обстановку на Запорожской АЭС

"Сейчас на ЗАЭС идут восстановительные работы. Надо отдать должное ремонтным службам: восстановление идет очень активно и оперативно", — сказал Шевченко РИА Новости.

"В результате одного из попаданий осколками были повреждены трубопроводы сжатого воздуха, и мы видим следы ремонта. В считанные дни ремонтные службы восстановили", — сказал он.

В минувшие выходные — впервые с конца сентября — украинские военные нанесли массированный обстрел станции, выпустив более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Позднее в заявлении на сайте МАГАТЭ отмечалось, что глава агентства Рафаэль Гросси после этих обстрелов "активизировал консультации" о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.