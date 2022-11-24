ЭНЕРГОДАР, 24 ноя — ПРАЙМ. Дозиметрические замеры, проведенные инспекторами МАГАТЭ после обстрела территории Запорожской АЭС (ЗАЭС) показали, что радиационный фон находится в норме, сообщил РИА Новости представитель "Росэнергоатома" Дмитрий Шевченко. В "Росэнергоатоме" оценили темп восстановительных работ на Запорожской АЭС

"Представители МАГАТЭ после обстрела осмотрели повреждения территории ЗАЭС и провели замеры. Их приборы не показали отклонений фона от нормы", — сказал он.