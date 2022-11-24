Инспекторы МАГАТЭ провели замеры на Запорожской АЭС после обстрела ВСУ
"Росэнергоатом": инспекторы МАГАТЭ провели замеры на ЗАЭС после обстрела ВСУ, фон в норме
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ЭНЕРГОДАР, 24 ноя — ПРАЙМ. Дозиметрические замеры, проведенные инспекторами МАГАТЭ после обстрела территории Запорожской АЭС (ЗАЭС) показали, что радиационный фон находится в норме, сообщил РИА Новости представитель "Росэнергоатома" Дмитрий Шевченко.
"Представители МАГАТЭ после обстрела осмотрели повреждения территории ЗАЭС и провели замеры. Их приборы не показали отклонений фона от нормы", — сказал он.
https://1prime.ru/energy/20221124/838934129.html
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