МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Энергосистема Украины снова работает как единое целое после произошедшего в среду блэкаута, при этом ситуация сложная, сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Герман Галущенко. ЕБРР одобрил Украине кредит для восстановления энергоструктуры

"Ситуация сложная в целом по стране, есть области, где увеличили поставки электроэнергии. Нужно понимать, что вчера состоялся блэкаут в нашей энергосистеме в результате обстрелов. Ситуация очень сложная. Но на 4 утра (5.00 мск) мы смогли объединить энергосистему, она работает как единая", — заявил он в эфире всеукраинского телемарафона.

Он также заявил, что украинские атомные электростанции могут возобновить работу и начать генерацию электроэнергии до вечера.

В среду министерство энергетики Украины сообщало, что все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. В четверг в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.

Атака на энергосистему 15 ноября стала, по оценке властей Украины, самой массированной с начала спецоперации. После нее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя после ракетных ударов.