МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Более 200 тысяч потребителей новых регионов РФ, в частности Луганской и Донецкой народных республик, уже обеспечено природным газом, сказал министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Украина может решить ситуацию с ударами по энергообъектам, заявил Песков

"Восстановлено электроснабжение более 35 тысяч жилых домов, более 600 социальных объектов, 27 узлов водоснабжения и более 80 объектов теплоснабжения, осуществлен пуск природного газа более 200 тысячам потребителей", — рассказал министр на заседании правительства о готовности к осенне-зимнему периоду в новых регионах РФ.

Шульгинов добавил, что до начала декабря планируется обеспечить газом около 15 тысяч потребителей Волновахского района ДНР.Кроме того, отметил глава

Минэнерго, работы по восстановлению энергоснабжения в ряде регионов страны, нарушенного из-за ледяного дождя, планируется завершить в четверг.

"Из-за выпадения замерзающих осадков, так называемый ледяной дождь, фиксировались отключения потребителей… На текущий момент восстановлено электроснабжение в Курской, Владимирской, Воронежской областях. Продолжаются работы в Нижегородской области, где уже восстановлено электроснабжение более чем 90% потребителей", — пояснил он.

Шульгинов добавил, что проведенные энергокомпаниями РФ мероприятия по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП) обеспечат стабильное энергоснабжение потребителей и бесперебойную работу оборудования.

Министр напомнил, что подготовка к ОЗП завершена и что отопительный сезон проходит в штатном режиме. Российская энергосистема, по его словам, имеет достаточный резерв мощностей, которые обеспечивают успешное прохождение отопительного периода. Кроме того, министр подчеркнул, что продажа иностранными акционерами электроэнергетических активов новым российским собственникам не повлияла на выполнение мероприятий по подготовке к ОЗП.

"Выполнены все ранее запланированные инвестиционные и ремонтные работы. Планы ремонтов сохранены в объеме 2021 года, обеспечено их финансирование", — также рассказал глава Минэнерго.

Раннее Шульгинов сообщал, что подготовка к отопительному сезону в осенне-зимнем периоде 2022-2023 годов завершена: паспорта готовности получили 96% субъектов и 97% объектов энергетики.