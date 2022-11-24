ТИРАСПОЛЬ, 24 ноя — ПРАЙМ. Водо-, электро- и газоснабжение восстановлено в непризнанной Приднестровской Молдавской республике после аварии, сообщил глава МВД ПМР Виталий Нягу. В Приднестровье возобновляется подача электричества

Ранее в четверг глава ПМР Вадим Красносельский провел заседание оперштаба по ликвидации последствий нештатной ситуации, приведшей к отключению электричества, приостановке в подаче воды и отопления, сообщила пресс-служба приднестровского лидера.

Накануне из-за колебаний в энергосистеме Украины произошли перегрузки и аварийное отключение электросетей в Молдавии, отключилась автоматика на всех потребляющих и генерирующих станциях. Таким образом Дубоссарская ГЭС и Молдавская ГРЭС (в Приднестровье) были отключены. По данным республиканских электросетей, из-за вчерашнего энергосбоя без света оставались 246 тысяч абонентов.

"По состоянию на шесть утра электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение и водоснабжение осуществляются в бесперебойном режиме. Но специалисты продолжают работать и сейчас", – сказал глава МВД Виталий Нягу.

Министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник проинформировал, что специалистам удалось подать электроэнергию по высоковольтной линии на Вулканешты. "Запустилась также Дубоссарская ГЭС. Этой электроэнергией сразу начали обеспечивать социальные объекты. Вечером запустили десятый энергоблок на Молдавской ГРЭС. В настоящий момент система работает стабильно. Качество электроэнергии везде достаточно высокое", – заявил Оболоник.

В свою очередь глава Приднестровья Вадим Красносельский отметил, что серьезных последствий удалось избежать. Он отметил, что в Приднестровье разработаны планы на случай чрезвычайных ситуаций, в них расписаны различные варианты развития событий. "План должен быть всегда. Мы должны действовать по определенному алгоритму. Это снижает количество неправильно принятых решений. Каждый человек, который устраняет неисправность, должен знать свои действия", – подчеркнул Красносельский.