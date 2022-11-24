БЕРЛИН, 24 ноя — ПРАЙМ. Потребление газа в Германии на 46-й календарной неделе выросло почти на треть по сравнению с предыдущей неделей на фоне снижения температуры, сообщило Федеральное сетевое агентство ФРГ. Главы Минэнерго ЕС не приняли решение по ценам на газ, заявили в Венгрии

После аномально теплых дней в октябре и первой половине ноября к двадцатым числам текущего месяца в Германии на вступило похолодание. Так, например, в Берлине в самые теплые дни температура воздуха прогревалась до плюс 14, а с 18 ноября она начала опускаться — днем до нуля, а в вечерние часы до минус трех.

"Потребление газа на 46-й календарной неделе было ниже среднего потребления за последние четыре года, но увеличилось почти на 28% по сравнению с предыдущей неделей. Температура была на 0,7 градуса холоднее, чем в предыдущие годы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что большая часть газохранилищ страны преимущественно заполнены. "Общий уровень газа в хранилищах Германии составляет 99,26%. Уровень в хранилище в Редене составляет 93,77%", — уточняет регулятор.

В ведомстве добавили, что оптовые цены на газ сильно колеблются и недавно вновь выросли. Компании и частные потребители должны готовиться к значительному повышению уровня цен, предупредил регулятор.

Отмечается также, что в связи с плановыми ремонтными работами на газопроводе между Великобританией и Бельгией в период с 15 ноября по 29 ноября 2022 года наблюдается изменение бельгийского импорта газа. По оценке Федерального сетевого агентства, ремонтные работы не окажут негативного влияния на безопасность поставок газа в Германию, поскольку они будут компенсированы другими источниками.

Регулятор вновь подчеркнул важность экономного потребления газа.