МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Правительство Великобритании собирается этой зимой запустить кампанию по экономии энергии, что предполагает снижение температуры отопления в домах и дневное отключение электроприборов из сети, пишет газета Financial Times. Евросоюз отложил переговоры по потолку цен на нефть, пишут СМИ

По информации газеты, сейчас премьер-министр Сунак рассматривает разные варианты начала информационной кампании по экономии энергии в преддверии Рождества. Причиной такого решения, как отмечает Times, стали масштабные расходы правительства для обеспечения заморозки счетов на энергию для населения на уровне 2500 фунтов в год.

Ранее британский энергорегулятор Ofgem объявил, что с 1 января повысит максимально допустимый размер счетов на энергию для потребителей почти на 700 фунтов с 3549 фунтов до 4279 фунтов. В этой связи в новом году расходы правительства на помощь населению с оплатой счетов вырастут в два раза и составят 5 миллиардов фунтов в месяц, утверждает газета Guardian.

По мнению британского премьера, экономия энергии среди населения поможет сохранить средства в государственной казне, пишет Times. В сообщении отмечается, что на проведение информационной кампании выделено 25 миллионов фунтов.

После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.

Ранее Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до 3% с 2,25%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023-й и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам октября достигла 11,1%.