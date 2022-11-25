ВЕНА, 25 ноя — ПРАЙМ. Россия обсуждает с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) вопрос, касающийся международного мониторинга соблюдения договоренностей по защитной зоне вблизи Запорожской АЭС, иначе это не сработает, сообщил в интервью РИА Новости постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Глава Росатома рассказал о системе энергообеспечения ЗАЭС

"В рамках создания зоны защиты физической и ядерной безопасности на ЗАЭС необходимо предусмотреть международный мониторинг соблюдения договоренностей. И он должен быть эффективен, иначе декларация останется пустой бумагой. Этот вопрос мы тоже обсуждаем с секретариатом МАГАТЭ", — сказал собеседник агентства.

После серии обстрелов ЗАЭС в конце прошлой недели глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что активизировал усилия, направленные на создание зоны физической и ядерной безопасности на станции.