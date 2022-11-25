МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Существенно биржевые цены на газ в Европе могут снизиться после 2024-2025 годов по мере увеличения производственных мощностей сжиженного природного газа (СПГ) в мире, сказал в комментарии РИА Новости консультант "Выгон Консалтинг" Иван Тимонин. Совет ЕС договорился исключить российский газ из пакетов совместных закупок

Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще весной 2021 года, когда стоимость на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета показатель превысил 600 долларов, а осенью — уже 1000 долларов. Драматичный рост цен продолжился и в 2022 году. В начале марта из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов газовые контракты с поставкой в следующем месяце достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.

Затем цены снизились и в апреле-мае были стабильны в районе 1000-1100 долларов, однако в июне начали вновь расти и в августе средняя цена газовых фьючерсов достигла 2450 долларов за тысячу кубометров, а стоимость на споте впервые превысила 3200 долларов. В первые дни ноября цены достигали 1400 долларов, что в несколько раз выше средних показателей за многолетнюю историю наблюдений. Такого устойчивого роста цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

"Существенного сокращения котировок можно ожидать только после увеличения производственных мощностей СПГ в мире, что произойдет в среднесрочной перспективе после 2024-2025 годов", — отметил Тимонин. Он добавил, что доступных объемов сжиженного газа на мировом рынке сейчас недостаточно для удовлетворения нужд всех игроков, в результате чего крупнейшие регионы-импортеры, Европа и Азия, вынуждены конкурировать между собой за получение поставок, что и подталкивает цены к росту.

Причины текущего роста цен носят фундаментальный характер: на фоне стремления стран ЕС заместить поставки российского газа альтернативными источниками регион существенно нарастил объемы импорта СПГ, добавил эксперт. С учетом фактической динамики по итогам года поставки продукта в Европу составят порядка 120 миллионов тонн, что более чем в полтора раза превышает уровень предыдущего года, на страны Евросоюза же придется около 95 миллионов тонн, уточнил Тимонин.

"Таким образом, текущее положение форвардных кривых обусловлено именно балансом спроса и предложения, и несмотря на то, что цены в настоящее время превышают стоимость поставок сжиженного газа даже наименее эффективных австралийских производителей, их можно считать "справедливыми", — заключил он.