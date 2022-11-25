МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что на Украине разрабатывают механизм импорта электроэнергии из Европы, есть возможность импортировать до 600 МВт. Украина может решить ситуацию с ударами по энергообъектам, заявил Песков

"Энергосистема Евросоюза способна помочь нам в трудный момент, и она это делает. По коммерческому импорту — это технически возможно. "Укрэнерго" обеспечивает возможность такого импорта в объеме 500 МВт и даже 600 МВт", — приводит слова Кудрицкого издание "УНН".

Он отметил, что для обеспечения такого импорта нужны специальные механизмы, поскольку цена электроэнергии в Европе выше цены на Украине, такой механизм уже разрабатывается.

Ранее в министерстве энергетики сообщили, что Украина с 11 октября прекращает экспорт электроэнергии в ЕС в связи с ракетными обстрелами.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.