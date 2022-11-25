Зеленский попросил у Запада дизель и газ, пишут СМИ
Financial Times: Зеленский попросил у Запада дизель и газ из-за дефицита электроэнергии
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МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский попросил у западных стран дизельное топливо и газ для компенсации нехватки электроэнергии на Украине, пишет Financial Times.
Отмечается, что Зеленский в ходе интервью изданию "обратился к западным партнерам", попросив их предоставить Украине "голубое топливо", чтобы компенсировать нехватку электроэнергии, а также дизель, необходимый для аварийных генераторов.
Вооруженные силы России 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту, начали наносить удары по украинской инфраструктуре, а именно по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, к 15 ноября почти половина энергосистемы была выведена из строя.
https://1prime.ru/energy/20221125/838947553.html
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