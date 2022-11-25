Постпред в Вене не видит необходимости в резолюции СБ ООН по ЗАЭС
Постпред в Вене Ульянов не видит необходимости в резолюции СБ ООН по защитной зоне на ЗАЭС
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ВЕНА, 25 ноя — ПРАЙМ. Необходимости в резолюции Совета безопасности ООН, закрепляющей создание защитной зоны на Запорожской АЭС (ЗАЭС), не видно, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Необходимости в резолюции Совета безопасности я лично не вижу", — сказал он.
После серии обстрелов ЗАЭС в конце прошлой недели гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что активизировал усилия по созданию зоны физической и ядерной безопасности на станции.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 25 ноября в 10.00 мск.
https://1prime.ru/energy/20221125/838947676.html
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