ВЕНА, 25 ноя — ПРАЙМ. Необходимости в резолюции Совета безопасности ООН, закрепляющей создание защитной зоны на Запорожской АЭС (ЗАЭС), не видно, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Россия обсуждает вопрос о международном мониторинге защитной зоны у ЗАЭС

"Необходимости в резолюции Совета безопасности я лично не вижу", — сказал он.

После серии обстрелов ЗАЭС в конце прошлой недели гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что активизировал усилия по созданию зоны физической и ядерной безопасности на станции.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 25 ноября в 10.00 мск.