МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Высокопоставленных европейских политиков все больше раздражают действия Белого дома, зарабатывающего не только на украинском кризисе, но и на дефиците энергоресурсов в Европе, пишет Politico. Поляки признали, что Европа устала помогать Украине

Европейские чиновники, как сообщили источники издания, разгневаны администрацией американского президента Джо Байдена, которая наживается на сложившейся ситуации в мире. Само единство союзников, как отмечается в статье, уже не так крепко.

"Дело в том, что, если трезво посмотреть на это, страна, которая больше всего выигрывает от этого конфликта, — это США, потому что они продают больше газа и по более высоким ценам, а также потому, что они продают больше оружия", — пишет Politico, ссылаясь на слова одного из представителей стран ЕС.

По мнению спикеров, налоги Байдена и экологические субсидии осложняют торговлю в ЕС и приводят в упадок промышленное производство региона. Но, как отмечается, США не готовы отступать, несмотря на протесты. В статье говорится, что европейские лидеры уже обсуждали с Байденом то, как политика Вашингтона влияет на экономическую ситуацию в Евросоюзе, но, американский лидер, как утверждается, просто не знал о проблемах. Это же касается в целом американский истеблишмент.

"Европейцы явно были разочарованы отсутствием предварительной информации и консультаций", — заявил представитель аналитического центра Bruel Дэвид Клейманн.