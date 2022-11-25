МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Россия работает над формированием резервного источника энергоснабжения Запорожской АЭС с использованием Запорожской ТЭС, сообщил "Росатом". Постпред в Вене не видит необходимости в резолюции СБ ООН по ЗАЭС

Отмечается, что атаки украинской стороны на ЗАЭС приводят к отключениям линий электропередач, что ведет к переводу электроснабжения объекта на аварийные дизельные генераторы. Для решения этой проблемы, подчеркивают в "Росатоме", необходимо восстановить высоковольтное распределительное устройство рядом с ЗТЭС. Однако работа над структурой приводит к целенаправленным обстрелам станции Киевом.

"С учетом огромного значения резерва энергоснабжения для ядерной безопасности Запорожской АЭС, особенно в зимнее время, мы приняли решение, несмотря на непосредственную угрозу жизни занятого на этих работах персонала, приступить к восстановлению открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС. Как поведет себя Киев — наглядно покажет реальное отношение руководства Украины к обеспечению ядерной безопасности крупнейшей в Европе АЭС", — добавляют в госкорпорации.