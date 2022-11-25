МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Обвинения европейскими политиками США в обогащении за счет энергетического кризиса в регионе и ситуации на Украине уже бессмысленны, заявил программный директор клуба "Валдай", доцент МГИМО Иван Тимофеев. Стыдная тема. Европа неудачно пошутила с ценами на газ

По информации Politico, представители властей в Европе начинают чаще выражать недовольство политикой США, позволяющей стране заработать на кризисе в регионе. Особое внимание политики уделили экологическим субсидиям и налогам.

По словам эксперта, такая ситуация является вполне ожидаемой на фоне возникновения дефицита энергоресурсов после запрета на импорт нефти и газа из России.

Недовольство Европы, отметил он, всего лишь "ропот", который не приведет к возобновлению поставок.

Кроме того, европейцы указали на несправедливое ограничение торговли в регионе, которые могут разрушить промышленность на континенте. Вашингтон в такой ситуации будет поощрять перевод активов компаний из Европы в США, добавил Тимофеев.

"Ну что тут можно сказать нашим коллегам из ЕС? Наверное, нужно было взвешивать эти риски еще в прошлом году и в этом году тоже. Только и всего. Видимо, они знали, что так будет, но все равно пошли на то, что пошли", — заключил эксперт.