МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Датская компания Energinet сообщила, что 28 ноября на сутки приостановит подачу газа в Польшу в связи с подготовкой к полной загрузке газопровода Baltic Pipe. Совет ЕС договорился исключить российский газ из пакетов совместных закупок

Газоприемный терминал газопровода Baltic Pipe в Нюбру в Западной Ютландии в Дании был введен в эксплуатацию 1 ноября, пока он работает вполовину от заявленной мощности.

"Energinet готовится к полной загрузке Baltic Pipe, что потребует временной остановки газопровода… В связи с необходимыми корректировками Energinet в пятницу проинформировала газовый рынок о том, что поток газа в Польшу будет приостановлен с понедельника, 28 ноября, с 6:00 по центральноевропейскому времени (8:00 мск – ред.) на 24 часа", — говорится в заявлении компании.

Energinet ожидает выхода Baltic Pipe на полную мощность 30 ноября.

Газопровод Baltic Pipe, проложенный между Норвегией и остальной Европой через Данию, открыли в конце сентября. Полная мощность Baltic Pipe составляет 10 миллиардов кубометров в год. И, в частности, польское правительство уже заявляло, что поставками газа по Baltic Pipe республика планирует заместить российский газ.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.