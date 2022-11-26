ПРАГА, 26 ноя — ПРАЙМ. Внеочередное заседание совета Евросоюза по энергетике состоится 13 декабря, сообщил глава минпромторга Чехии, которая сейчас председательствует в ЕС, Йозеф Сикела.
"Я только что прилетел из Брюсселя, где провел два важных заседания Совмина ЕС по энергетике. Одновременно нам удалось окончательно договориться о дате следующего внеочередного заседания нашего Совета, на котором мы должны обсудить предложения по ограничению цен на газ. Снова встретимся с коллегами 13 декабря", – написал он в Twitter.
https://1prime.ru/energy/20221126/838958513.html
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