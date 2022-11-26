ПРАГА, 26 ноя — ПРАЙМ. Внеочередное заседание совета Евросоюза по энергетике состоится 13 декабря, сообщил глава минпромторга Чехии, которая сейчас председательствует в ЕС, Йозеф Сикела. ЕК: механизм общих закупок не запрещает странам ЕС покупать газ из России

"Я только что прилетел из Брюсселя, где провел два важных заседания Совмина ЕС по энергетике. Одновременно нам удалось окончательно договориться о дате следующего внеочередного заседания нашего Совета, на котором мы должны обсудить предложения по ограничению цен на газ. Снова встретимся с коллегами 13 декабря", – написал он в Twitter.