МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Обсуждаемый Еврокомиссией потолок цен на газ на уровне 3000 долларов за тысячу кубометров вряд ли значительно повлияет на газовый рынок, считают опрошенные РИА Новости эксперты. ЕК: механизм общих закупок не запрещает странам ЕС покупать газ из России

Еврокомиссия 22 ноября предложила ввести предельную цену для месячного фьючерса на газ по индексу TTF (крупнейший европейский хаб, расположенный в Нидерландах) на уровне 275 евро за МВт.ч, что соответствует примерно 2840 долларам за тысячу кубометров при паритете евро и доллара или около 2960 долларам по текущему курсу. Однако 24 ноября министры энергетики стран Евросоюза не смогли договориться о предельной цене и отложили принятие решения до встречи, запланированной на 13 декабря.

"Предложение около 3000 долларов за тысячу кубометров… является очень высокой ценой, и, по сути, не изменит картины", — отмечает портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Он напомнил, что трейдеры, как сообщала газета Financial Times со ссылкой на лондонскую биржу ICE, в случае, если Европейский Союз примет план ограничения цены на газ, понесут дополнительные убытки в 33 миллиарда долларов.

"Европе отчаянно не хватает газа. Любая попытка установить реальное ограничение цен на газ только вернет СПГ обратно в Азию. В этих условиях Европе придется заплатить очень высокую цену, чтобы обеспечить поставки газа. Единственное "но", которое я могу добавить, заключается в том, что можно установить высокий лимит — скажем, 3000 долларов, поскольку это все равно будет выше того, что готовы заплатить практически все азиатские клиенты", — добавляет старший аналитик "БКС Мир инвестиций" Рональд Смит.

При этом, как отметил заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов, не исключено, что решения по механизму "потолочных" цен на газ, более радикально влияющие на сдерживание газовых цен, чем те "беззубые" предложения Еврокомиссии, которые были озвучены на текущей неделе, в середине декабря все же будут приняты.

Еврокомиссия надеется, что потолок поможет Евросоюзу сдержать цены на энергоносители для домохозяйств и предприятий, которые в 2022 году достигли рекордного высокого уровня, приведя европейские страны к инфляции. Ассоциация европейских энергетических бирж (Europex) отметила, что предлагаемый механизм ограничения цен может угрожать финансовой стабильности Евросоюза.

Согласно данным на сайте бирже ICE, цена ближайшего месячного фьючерса по индексу TTF за всю историю торгов была выше 275 евро за МВт.ч десять торговых дней — два дня в начале марта и восемь — в конце августа. Исторический максимум составил 3892 доллара за тысячу кубометров. Средняя расчетная цена в августе превысила 2450 долларов, что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе с 1996 года. При этом в августе 2021 года цена еще составляла порядка 500 долларов.