МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Повреждение артиллерийским снарядом контайнмента с отработавшим топливом на территории Запорожской АЭС (ЗАЭС) может создать эффект "грязной бомбы", заявил РИА Новости замглавы МАГАТЭ, руководитель департамента ядерной энергии Михаил Чудаков, на полях проходящего в Сочи форума "Атомэкспо".

"Если на площадке есть отработавшее топливо, которое находится в сухом хранении в бетонных контейнерах, достаточно артиллерийскому снаряду попасть туда — и получится "грязная бомба". Бомбы в виде бомбы и искать не надо", — сказал он.

Чудаков пояснил, что контайнментом является герметичная оболочка, пассивная система безопасности энергетических ядерных реакторов, представляющая собой трехметровую бетонную стену, которая не рассчитана на то, чтобы противостоять артиллерийскому удару.

"Я видел дырку два метра диаметром в Бушерской атомной электростанции (находится в Иране — ред.) в свое время, к тому моменту там не было топлива. Тогда по нему ударили ракетой, которая легко пробила и проплавила стену контайнмента", — добавил он.

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