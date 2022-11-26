МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Россия занимает лидирующее положение в мире по развитию атомной энергетики, заявил РИА Новости замглавы МАГАТЭ Михаил Чудаков на полях форума "Атомэкспо" в Сочи. В МАГАТЭ спрогнозировали последствия удара по отработавшему топливу на ЗАЭС

По его словам, сейчас в атомной энергетике наблюдается продвижение вперед у России и Китая, так как руководство этих стран заинтересовано в этом. Когда же все "сбрасывается на мелкие частные компании, даже если и не мелкие, то все равно доллар становится во главу угла", что затрудняет продвижение, ведь на начальном этапе инвестиции в атомную энергетику очень большие, пояснил Чудаков.

"Потом они окупаются, лет за двадцать и дают прибыль. Но редкие частные компании или частные банки будут вкладывать в такое строительство, тут нужно государственное регулирование. Поэтому Россия — впереди планеты всей", — сказал он, отвечая на вопрос, почему США уступили России в области экспорта ядерных реакторов.

По оценке замглавы МАГАТЭ, технологии в этой области у России одни из самых высоких.

Кроме того, Россия является лидером в области строительства малых модульных реакторов, добавил он.

"Россия здесь является лидером, поскольку мы видим: "Академик Ломоносов" с двумя реакторами КЛТ-40, и с реакторами "Ритм", которые собираются ставить на Чукотке и поставлять в другие страны, история российского атомного ледокольного флота, который обеспечивает Северный морской путь. Россия является лидером в малых модульных реакторах, хотя, конечно, этим активно занимаются и другие страны. МАГАТЭ каждые два года публикует данные о малых реакторах, согласно последней информации — всего около 80 проектов в двадцати странах, и это только вендоры-поставщики. Но это на бумаге. А реально, в металле, пока сделали только Россия и Китай, на подходе и Аргентина с её КАРЕМ-25", — заключил Чудаков.

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