БЕРЛИН, 26 ноя — ПРАЙМ. Более половины (52%) жителей Германии ограничиваются покупкой тех продуктов, которые им действительно нужны, следует из опроса компании NielsenIQ, занимающейся исследованием потребительского поведения и данными розничного рынка. Японцы ужаснулись от цены, которую надо заплатить за санкции против России

"Показательно, что все больше и больше людей, по-видимому, задаются вопросом, без чего они могут обойтись, а затем действительно так поступают", — цитирует агентство dpa эксперта NielsenIQ, Лотара Стайблина.

Согласно репрезентативному опросу, проведенному компанией среди более чем 10 000 человек, 52% немцев покупают только продукты первой необходимости.

При этом около 44% респондентов отказываются от продуктов, связанных с развлечением и роскошью, 31% стараются реже посещать рестораны и около 30% опрошенных согласились с утверждением, что в текущих обстоятельствах совершают меньше покупок.

"Чем дольше длится кризис, тем больше возможностей люди используют для экономии", — констатирует Стайблин.

Так, покупатели стали внимательнее сравнивать цены, уделять больше внимания специальным предложениям и отдавать предпочтение более дешевым продуктам.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.