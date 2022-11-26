МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Украина испытывает большую нехватку в оборудовании для поддержки энергосистемы, мощных трансформаторов в резерве не осталось, изготовление новых агрегатов может занять до полугода, заявил экс-министр энергетики Иван Плачков. В Киеве вновь заявили о намерении отправить зерно в Африку

Украина ищет оборудование для ремонта и восстановления поврежденных объектов энергосистемы "по всему миру", ранее заготовленное оборудование расходуется из-за новых ракетных ударов, заявил ранее глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"У Украины очень большие проблемы с оборудованием для поддержания энергосистемы, поскольку все резервное — уже использовано. Закупить это оборудование у других стран также не получится. Особенно это касается мощных трансформаторов, которых нет в резерве", — приводит слова Плачкова издание "УНИАН".

Он отметил, что такие агрегаты изготавливаются около четырех-пяти месяцев, некоторые, и полгода. Эксперт отметил, что получить сейчас их в других странах невозможно, поскольку там другой класс напряжения, особенно у высоковольтного оборудования.

В среду министерство энергетики Украины сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. В четверг в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.

По данным Минобороны РФ, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.