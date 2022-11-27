МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Для жителей Германии Новый год принесет далеко не такие подарки, которые хотелось бы получить: по прогнозам аналитиков, их ожидает массовое и резкое повышение цен на электроэнергию, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Японцы ужаснулись от цены, которую надо заплатить за санкции против России

В статье отмечается, что в Кельне один из крупнейших поставщиков газа Rheinenergie с января увеличит плату более чем в два раза за киловатт-час за основное снабжение. Таким образом, немцы столкнутся с "высокими рыночными ценами".

"Если клиент потребляет больше, он платит обычную договорную цену. Это должно дать стимул к экономии", — объяснило издание.

Количество поставщиков, которые перекладывают рост оптовых цен на конечных потребителей, продолжает расти, добавляет журнал. Названы три страны, к которым подкрался валютный кризис

Der Spiegel считает, что такие меры являются следствием энергетического кризиса в Европе, который еще более усиливается из-за конфликта на Украине.

Ранее глава Федерального ведомства по защите населения и помощи при катастрофах Ральф Тислер в интервью газете Welt am Sonntag предупредил о том, что немцам стоит готовиться к возможным локальным отключениям электроэнергии зимой. Он признался, что считает ситуацию с энергоснабжением в Германии "крайне напряженной", и выразил опасение, что зимой в стране будут случаться блэкауты.