МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. В столице Украины практически полностью восстановили электро-, водо-, теплоснабжение и связь, сообщили в воскресенье в Киевской областной военной администрации.
"В столице практически полностью восстановлено электропитание, вода, тепло, связь. Ремонтные работы в системе электросетей на завершающей стадии", — сказано в сообщении.
Отмечается, что по состоянию на утро у большинства жителей Киева есть свет и отсутствуют аварийные и даже стабилизационные отключения.
"В масштабе столицы водоснабжение, теплоснабжение, связь — все работает в штатном режиме. Вероятны лишь локальные аварийные ситуации", — добавили в администрации.
Ранее в субботу украинский энергохолдинг ДТЭК "Киевские региональные электросети" сообщил, что экстренные графики отключения электричества ввели в Киеве, свет будут поочередно выключать таким образом, чтобы абоненты находились без света максимум пять часов подряд.
https://1prime.ru/energy/20221127/838963711.html
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