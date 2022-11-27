МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. В столице Украины практически полностью восстановили электро-, водо-, теплоснабжение и связь, сообщили в воскресенье в Киевской областной военной администрации. Киев может перейти на плановые отключения электричества, заявили на Украине

"В столице практически полностью восстановлено электропитание, вода, тепло, связь. Ремонтные работы в системе электросетей на завершающей стадии", — сказано в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на утро у большинства жителей Киева есть свет и отсутствуют аварийные и даже стабилизационные отключения.

"В масштабе столицы водоснабжение, теплоснабжение, связь — все работает в штатном режиме. Вероятны лишь локальные аварийные ситуации", — добавили в администрации.

Ранее в субботу украинский энергохолдинг ДТЭК "Киевские региональные электросети" сообщил, что экстренные графики отключения электричества ввели в Киеве, свет будут поочередно выключать таким образом, чтобы абоненты находились без света максимум пять часов подряд.